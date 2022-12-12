«Бавария» начала переговоры с представителями Ливаковича. Вратарь сборной Хорватии может заменить травмированного Нойера

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Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович может присоединиться к «Баварии».

Руководство мюнхенского клуба начало переговоры с представителями игрока загребского «Динамо». Голкипер может заменить травмированного Мануэля Нойера. Напомним, немец сломал ногу, катаясь на лыжах, и теперь пропустит остаток сезона. 

Переговоры между «Баварией» и агентами Ливаковича находятся на ранней стадии. 

Ранее сообщалось, что «Бавария» может вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля или подписать Кейлора Наваса. 

В текущем сезоне чемпионата Хорватии Ливакович провел 16 матчей и пропустил 17 голов. За 5 игр на ЧМ-2022 он пропустил 3 мяча. 

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