«Бавария» начала переговоры с представителями Ливаковича. Вратарь сборной Хорватии может заменить травмированного Нойера

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович может присоединиться к «Баварии».

Руководство мюнхенского клуба начало переговоры с представителями игрока загребского . Голкипер может заменить травмированного . Напомним, немец сломал ногу, катаясь на лыжах, и теперь пропустит остаток сезона.

Переговоры между «Баварией» и агентами Ливаковича находятся на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что может вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля или подписать Кейлора Наваса.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии Ливакович провел 16 матчей и пропустил 17 голов. За 5 игр на ЧМ-2022 он пропустил 3 мяча.

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