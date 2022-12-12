«Бавария» начала переговоры с представителями Ливаковича. Вратарь сборной Хорватии может заменить травмированного Нойера
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович может присоединиться к «Баварии».
Руководство мюнхенского клуба начало переговоры с представителями игрока загребского «Динамо». Голкипер может заменить травмированного Мануэля Нойера. Напомним, немец сломал ногу, катаясь на лыжах, и теперь пропустит остаток сезона.
Переговоры между «Баварией» и агентами Ливаковича находятся на ранней стадии.
Ранее сообщалось, что «Бавария» может вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля или подписать Кейлора Наваса.
В текущем сезоне чемпионата Хорватии Ливакович провел 16 матчей и пропустил 17 голов. За 5 игр на ЧМ-2022 он пропустил 3 мяча.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии