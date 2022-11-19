«Барселона» будет следить за Леау, Асенсио, Бернарду, Мукоко, Тилемансом и Паваром на ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау вошел в число интересующих «Барселону» футболистов.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы будут следить за выступлениями игрока сборной Португалии на .

Также в список тех, на ком «блауграна» сосредоточит внимание, вошли Диогу Далот ( , Португалия), Бенжамен Павар ( , Франция), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Бельгия), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Юри Тилеманс («Лестер», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Германия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Марко Асенсио ( , ) и Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, Германия).