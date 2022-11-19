«Барселона» будет следить за Леау, Асенсио, Бернарду, Мукоко, Тилемансом и Паваром на ЧМ-2022

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Милан Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Вильярреал Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Лестер ЧМ-2022 Илкай Гюндоган Тома Менье Юри Тилеманс Марко Асенсио Бернарду Силва Бенжамен Павар Диогу Далот Рафаэл Леау Хуан Фойт Юссуфа Мукоко Футбол

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау вошел в число интересующих «Барселону» футболистов.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы будут следить за выступлениями игрока сборной Португалии на ЧМ-2022.

Также в список тех, на ком «блауграна» сосредоточит внимание, вошли Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Португалия), Бенжамен Павар («Бавария», Франция), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Бельгия), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Юри Тилеманс («Лестер», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Германия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Марко Асенсио («Реал», Испания) и Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные