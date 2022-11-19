«Барселона» будет следить за Леау, Асенсио, Бернарду, Мукоко, Тилемансом и Паваром на ЧМ-2022
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау вошел в число интересующих «Барселону» футболистов.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы будут следить за выступлениями игрока сборной Португалии на ЧМ-2022.
Также в список тех, на ком «блауграна» сосредоточит внимание, вошли Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Португалия), Бенжамен Павар («Бавария», Франция), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Бельгия), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Юри Тилеманс («Лестер», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Германия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Марко Асенсио («Реал», Испания) и Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, Германия).
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