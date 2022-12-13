Кан о Роналду в «Баварии»: «Полная ерунда. В философию нашего клуба он явно бы не вписался»

Теги Бавария Оливер Кан Криштиану Роналду бундеслига Германия возможные трансферы Футбол

Оливер Кан считает, что Криштиану Роналду не вписался бы в философию «Баварии».

– По ходу чемпионата было много разговоров, что «Бавария» готова приютить Криштиану Роналду.

– Откуда берутся эти разговоры? Полная ерунда.

Роналду – отличный футболист, но в концепцию и философию нашего клуба явно бы не вписался, – сказал генеральный директор «Баварии».

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