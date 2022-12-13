считает, что не вписался бы в философию «Баварии».

– По ходу чемпионата было много разговоров, что готова приютить Криштиану Роналду.

– Откуда берутся эти разговоры? Полная ерунда.

Роналду – отличный футболист, но в концепцию и философию нашего клуба явно бы не вписался, – сказал генеральный директор «Баварии».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ