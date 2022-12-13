«Бавария» и Лаймер договорились о контракте до 2028-го. Конрад покинет «Лейпциг» свободным агентом

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Полузащитник Конрад Лаймер договорился о переходе в «Баварию» летом 2023 года.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что между сторонами существует устное соглашение. 25-летний австриец покинет «Лейпциг» в качестве свободного агента.

Английские клубы выбыли из борьбы за Лаймера. «Бавария» оформит сделку в ближайшие месяцы. Контракт с хавбеком будет рассчитан на пять лет.

Со статистикой выступлений игрока можно ознакомиться здесь.

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