«Неймара не отличить от Антони, Родриго, Педро – все блондины. Когда вся атака красит волосы, это выглядит так, словно они уже выиграли». Экс-игрок сборной Бразилии Вампета о прическах

Экс-игрок сборной Бразилии Вампета считает прически игроков одной из причин вылета с ЧМ.

«Посмотрите, как вели себя Милиато, Тиаго Силва, Маркиньос и Каземиро. А потом посмотрите, за кем они играли. Все атакующие футболисты покрасили волосы в белый цвет. А потом сравните их с Мбаппе, который бьется за сборную Франции, посмотрите на Аргентину.

Во время матчей я не мог отличить от Родриго, и Педро. Все блондины. Нельзя думать, что ты прошел дальше, когда еще не выиграл.

Роналдо, Ривалдо, Кака, Роберто Карлос. Я не видел такого от них в 2002-м, потому что в 1998-м они извлекли урок. Ребята, это чемпионат мира. Мы не европейцы. Когда вся атака красит волосы в белый цвет, это выглядит так, словно они уже выиграли. Они просто повеселились», – сказал чемпион мира 2002 года.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ