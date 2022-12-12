Неймар о вылете с ЧМ: «Я все еще не научился проигрывать. Кубок должен был отправиться в Бразилию, мы были так близки»

Неймар поделился эмоциями от поражения сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022.

«До сих очень больно от поражения. Мы были так близки. К сожалению или к счастью, я все еще не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но причиняют слишком много боли, и я еще не привык к этому.

Как бы там ни было, мы должны двигаться дальше... Жизнь заставляет нас идти вперед, даже если это причиняет боль, а для заживления раны требуется время.

Еще раз я хочу поблагодарить бразильский народ за их поддержку и привязанность, слышать от вас, что мы боремся, мы отдаем себя до конца, немного утешает нашу боль.

Спасибо тебе, Катар, за все. Кубок был прекрасен, и он должен был отправиться в Бразилию, но, по воле Божьей, этого не случилось.

Теперь пришло время отключиться, насладиться временем с семьей и друзьями и зарядиться энергией, потому что жить с этим поражением будет очень трудно. Мне все еще очень больно», – написал нападающий и сборной Бразилии в социальных сетях.

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