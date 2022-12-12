Неймар – Тите: «Спасибо за все, профессор, один из лучших моих тренеров. Вы заслужили этот кубок»

поблагодарил после его отставки с поста главного тренера сборной Бразилии.

«До того, как мы встретились лично, мы много раз играли против друг друга. И знаете, что могу я вам сказать? Я думал, вы слишком скучный! Потому что вся ваша команда опекала меня, вы делали все, чтобы меня обыграть, и вы даже меня критиковали. Но судьба – забавная штука, верно? Она назначила вас моим тренером, а меня – вашим номером 10.

Я знал вас как тренера, и я уже знал, что вы очень хороши, но как человек вы еще лучше! Вы знаете меня, знаете, кто я такой, и это для меня очень важно.

Я пишу открыто, чтобы поблагодарить вас за все, за все, чему вы нас научили. Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были и будут. Мы пережили прекрасные моменты, но у нас были и моменты, которые причиняли нам сильную боль, и последний из них будет болеть еще долго.

Вы заслужили завоевать этот кубок, мы все заслужили это за все, что мы сделали и от чего отказались, чтобы попытаться осуществить нашу величайшую мечту. Но Бог не хотел, чтобы это случилось. На все Божья воля!

Спасибо вам, профессор Тите, за все знания... Нам придется быть очень сильными в этот момент! Крепко обнимаю и благодарю вас», – написал нападающий «ПСЖ» и сборной в соцсетях.

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