Роналдо о Неймаре и вылете Бразилии: «Уверен, он вернется сильнее. Он все еще молод и может сыграть на следующем ЧМ»

уверен, что не закончит карьеру в сборной Бразилии после .

Южноамериканская команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии (1:1, пен. 2:4).

«Он очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем чемпионате мира.

Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние 6 месяцев.

Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.

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