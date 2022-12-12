Роналдо о Неймаре и вылете Бразилии: «Уверен, он вернется сильнее. Он все еще молод и может сыграть на следующем ЧМ»
Роналдо уверен, что Неймар не закончит карьеру в сборной Бразилии после ЧМ-2022.
Южноамериканская команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии (1:1, пен. 2:4).
«Он очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем чемпионате мира.
Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние 6 месяцев.
Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
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