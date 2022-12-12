Роналдо о Неймаре и вылете Бразилии: «Уверен, он вернется сильнее. Он все еще молод и может сыграть на следующем ЧМ»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Роналдо лига 1 Франция Неймар ЧМ-2022 Футбол

Роналдо уверен, что Неймар не закончит карьеру в сборной Бразилии после ЧМ-2022.

Южноамериканская команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии (1:1, пен. 2:4). 

«Он очень расстроен результатом Бразилии. Для него нормально чувствовать это прямо сейчас, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за Бразилию. Он все еще молод и может сыграть на следующем чемпионате мира.

Я горжусь тем, как он продемонстрировал свою преданность Бразилии за последние 6 месяцев.

Он провел отличную первую игру, получил травму голеностопа и пошел на большие жертвы, чтобы снова играть за сборную. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что он скоро вернется и станет сильнее», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные