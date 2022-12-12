Неймар выложил переписку с Маркиньосом, Тиаго Силвой и Родриго: «Чтобы вы увидели, как едины мы были, как хотели победить»
Неймар выложил переписку с игроками сборной Бразилии, чтобы рассказать о единстве команды.
«Я решил выложить (без их разрешения) сообщения, чтобы вы увидели, как сильно мы хотели победить, какими едиными мы были. Это лишь некоторые из тех сообщений, которыми я обменялся с партнерами по сборной. Нам очень грустно, но мы должны быть сильнее, чтобы двигаться вперед. Уверен, что мы вернемся сильнее благодаря поддержке фанатов. Я бразилец, и я наполнен гордостью и любовью!» – написал нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» в сторис инстаграма, а потом опубликовал скриншоты переписок с партнерами по сборной.
Неймар выложил переписку с Маркиньосом и Родриго Гоэсом, которые не забили пенальти в послематчевой серии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии (1:1, по пен. 2:4), а также с Тиаго Силвой.
«Этот пенальти не изменит мое мнение о тебе», – написал форвард Маркиньосу. Защитник ответил: «Я так хотел, чтобы все прошло хорошо. Но нужно быть сильным, дать этой ситуации время, а потом посмотреть, что приготовил для нас футбол».
Тиаго Силве нападающий написал: «Я так хотел подарить тебе этот кубок мира». Капитан сборной Бразилии ответил: «Брат, это гораздо хуже, чем я представлял. Я не могу с этим справиться. Я не могу поверить, что мы проиграли. Я не могу поверить. #####, каждый раз, когда я вспоминаю об этом, мне хочется плакать».
Родриго в переписке с Неймаром извинился за промах в серии, но форвард «ПСЖ» ответил ему: «Ты сумасшедший? Не промахиваются только те, кто не бьют. Ты супер».
«Похоже на ночной кошмар». Монолог Неймара после вылета и, возможно, последнего ЧМ
Драма Неймара: придумал гениальный гол, грязно ударил Брозовича, даже не пробил в серии пенальти
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии