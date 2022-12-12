Модрич о серии пенальти с Бразилией: «Я подсказал про Каземиро. Ливакович угадал направление, но Казе слишком хорош»

признался, что подсказывал вратарю в серии пенальти в 1/4 финала .

«Помог ли я Ливаковичу с ударом Родриго [в серии пенальти]? Нет, но я рассказал про . Я знал, как он пробьет.

Ливакович угадал направление, но Казе слишком хорош», – сказал полузащитник и сборной в интервью El Chiringuito.

Ливакович сделал 4 сэйва в сериях пенальти на одном ЧМ и повторил рекорд чемпионатов мира

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ