Модрич о серии пенальти с Бразилией: «Я подсказал про Каземиро. Ливакович угадал направление, но Казе слишком хорош»
Лука Модрич признался, что подсказывал вратарю в серии пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Помог ли я Ливаковичу с ударом Родриго [в серии пенальти]? Нет, но я рассказал про Каземиро. Я знал, как он пробьет.
Ливакович угадал направление, но Казе слишком хорош», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии в интервью El Chiringuito.
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