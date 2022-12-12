Модрич о серии пенальти с Бразилией: «Я подсказал про Каземиро. Ливакович угадал направление, но Казе слишком хорош»

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Лука Модрич признался, что подсказывал вратарю в серии пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Помог ли я Ливаковичу с ударом Родриго [в серии пенальти]? Нет, но я рассказал про Каземиро. Я знал, как он пробьет.

Ливакович угадал направление, но Казе слишком хорош», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии в интервью El Chiringuito.

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