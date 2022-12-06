Кокорин о том, почему не реализовал талант: «У меня каждый год была борьба. Только 2-3 тренера на меня рассчитывали и строили команду вокруг меня»

высказался о том, почему не смог реализовать себя в полной мере.

– Главное, что о тебе говорят люди в последние годы – жаль, что ты не полностью использовал свой талант. Ты о себе такого же мнения? Или тебя все устраивает?

– Здесь много разных факторов. Тут не как в теннисе, когда ты выходишь на корт один. При хорошем и должном отношении ко мне… Вы же видите только картинку, начиная с момента выхода на поле.

У меня каждый год была борьба. Были только два-три тренера, которые на меня рассчитывали и строили команду вокруг меня. Тогда были и результаты, и много голов.

А некоторые тренеры мной просто затыкали дыры и ставили на разные позиции. Если посмотреть, я же никогда особо много не играл нападающего по ходу сезона. Даже у Манчини я был слева… Да где угодно. У Капелло тоже.

Часто играл полузащитника. От этого были проблемы. В нападении я, например, полностью понимаю, как играть. В полузащите – гораздо больше черновой работы.

Если бы у меня всегда был один тренер, который знал меня вдоль и поперек и постоянно на меня рассчитывал, если бы просто играл в футбол и понимал, что никаких «качелей» не будет – выйду я на поле, не выйду, на какой позиции – было бы намного лучше. А так каждый новый тренер – новый вызов. Нужно было постоянно доказывать.

– При каком тренере было сложнее всего?

– Я могу сказать, при ком было легче всего.

– Манчини?

– Нет. По поводу Манчини, кстати. Меня же могли убрать. Когда он только пришел, ему сказали, что меня надо продать. А Роберто меня тогда не знал.

А в Австрии на сборах он посмотрел на меня, подошел и спросил: «Слушай, а почему мне говорят тебя продать?» Он прекрасно все понимал по-футбольному. Так что непонятно, как все могло сложиться в том сезоне с Манчини.

А лучше всего было при Петреску в . Он пришел, развязал мне руки, в 21 год дал мне капитанскую повязку. Это максимальная поддержка и понимание того, что я здесь нужен. Он мне все разрешал.

Сергей Богданович [Семак] еще в нападение меня ставил. Но при нем я в был чуть-чуть, – сказал форвард кипрского .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ