Кокорин о Дзюбе: «Слышал, что его могут тренером позвать на Кипр»
Александр Кокорин озвучил инсайд о будущем Артема Дзюбы.
Ранее сообщалось, что 34-летний экс-форвард «Зенита» хочет продолжить карьеру не в России, к нему есть интерес из ОАЭ.
– Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?
– А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.
– Тренера?
– Да, тренер Артем.
– Как думаешь, он хорошим тренером будет?
– А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.
– Это будет самая долгая и самая смешная теория.
– Нет, здесь уже серьезным быть надо.
– Думаешь, у него получится?
– Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…
– Когда вы были в «Зените», вы казались хорошими приятелями. После известных событий ваше общение прекратилось. Какие у вас сейчас отношения?
– Когда я вернулся, мы общались нормально. Потом я ушел.
У нас у всех семьи, свои дела. Сейчас общаемся, но редко. Это в «Зените» мы были 24 часа вместе. Там другое общение. Я со всеми из «Зенита» общаюсь, с кем был в хороших отношениях.
– То есть ваша с Артемом история не закончена?
– Нет, – сказал нападающий кипрского «Ариса».
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