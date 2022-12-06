Кокорин о Дзюбе: «Слышал, что его могут тренером позвать на Кипр»

озвучил инсайд о будущем .

Ранее сообщалось, что 34-летний экс-форвард «Зенита» хочет продолжить карьеру не в России, к нему есть интерес из ОАЭ.

– Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?

– А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

– Тренера?

– Да, тренер Артем.

– Как думаешь, он хорошим тренером будет?

– А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.

– Это будет самая долгая и самая смешная теория.

– Нет, здесь уже серьезным быть надо.

– Думаешь, у него получится?

– Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…

– Когда вы были в «Зените», вы казались хорошими приятелями. После известных событий ваше общение прекратилось. Какие у вас сейчас отношения?

– Когда я вернулся, мы общались нормально. Потом я ушел.

У нас у всех семьи, свои дела. Сейчас общаемся, но редко. Это в «Зените» мы были 24 часа вместе. Там другое общение. Я со всеми из «Зенита» общаюсь, с кем был в хороших отношениях.

– То есть ваша с Артемом история не закончена?

– Нет, – сказал нападающий кипрского .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ