Александр Кокорин: «В «Зените» меня ставили на правый фланг, где мне было некомфортно. Но там ты либо играешь, либо жалуешься»

вспомнил о трудностях игры за .

– О чем говорят твои голы – о том, что ты вернулся или, по-честноку, это всего лишь голы в чемпионате Кипра?

– А когда я не забивал, если я был на поле? Многие пишут: «У него была засуха». Какая засуха? Когда я не играл? Когда я на поле, у меня всегда были голы.

– Окей, в «Зените» при Луческу и Боаше. Да, ты играл в фланге, да, у тебя было достаточно голевых, да, у тебя был хороший «гол+пас». Но самих голов было немного.

– А я никогда не говорил, что приду и как Халк буду тянуть команду. Для меня важно играть и быть здоровым. Даже здесь на Кипре я не говорил: «Смотрите, я пришел и сейчас посыплются голы».

В «Зените» меня ставили на правый фланг, где мне было некомфортно играть. Но я понимал, что это была единственная позиция, где я мог выходить постоянно. В «Зените» ты либо играешь, либо жалуешься, что ты не на своей позиции.

– Сколько процентов от праймового Кокорина мы видим сейчас?

– Процентов 50-60. Но это связано с тем, что меня пока беспокоит нога. Сейчас будет пауза и время подлечиться и добрать до 100.

– Есть вещи, в которых ты стал лучше в сравнении с твоим периодом в «Зените» при Манчини?

– Если брать чемпионат Кипра, мне помогает мой большой опыт. Я здесь быстро принимаю правильные решения. Тут многие ребята помладше меня. Они только начинают свой путь в футболе. Много нервничают в последних фазах атаки, – сказал форвард кипрского .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ