Кокорин о Канчельскисе: «Очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия»

резко отреагировал на критику от .

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сказал о Кокорине: «Он бедняга, нищий, у него нет души. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2». Александр ответил: «Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие». После чего Канчельскис заявил: «Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол. Пускай закроет рот и не открывает его!»

– Этот дядя, так его назовем, пел мне дифирамбы каждый раз, когда меня видел. Постоянно поднимал бокалы за мое здоровье, когда я был маленьким. И я им восхищался, потому что он был сильным игроком.

Нет, я плюс-минус понимаю. Это очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия. Тогда это понятно.

Но если ему что-то реально не понравилось… Я не понимаю. Ты постоянно кричишь, какие мы хорошие ребята, поднимаешь за нас бокалы, а потом выдаешь такое… Только из-за этого я ему ответил. Потому что я с ним был неплохо знаком.

– Отвечая ему, ты написал: «Я был и остаюсь спортсменом». Спорт – это в том числе про преодоление. У тебя есть еще мотивация, чтобы показать всем, что Кокорин еще ого-го?

– Всем – нет. Только себе. Кому мне что доказывать? – сказал форвард кипрского .

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