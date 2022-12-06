Кокорин о самой сексуальной женщине в мире: «Мама моего ребенка. Еще всегда нравилась Шейк, особенно, когда она с Криштиану была»

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Александр Кокорин назвал самую сексуальную женщину в мире.

– Самая сексуальная женщина в мире?

– Для меня – мама моего ребенка.

– А после нее?

– Мне всегда нравилась Ирина Шейк. Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно.

Может, еще Джей Ло [Дженнифер Лопес] лет 25 назад, – сказал нападающий кипрского «Ариса».

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