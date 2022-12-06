Кокорин о самой сексуальной женщине в мире: «Мама моего ребенка. Еще всегда нравилась Шейк, особенно, когда она с Криштиану была»
Александр Кокорин назвал самую сексуальную женщину в мире.
– Самая сексуальная женщина в мире?
– Для меня – мама моего ребенка.
– А после нее?
– Мне всегда нравилась Ирина Шейк. Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно.
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