Кокорин о самой сексуальной женщине в мире: «Мама моего ребенка. Еще всегда нравилась Шейк, особенно, когда она с Криштиану была»

назвал самую сексуальную женщину в мире.

– Самая сексуальная женщина в мире?

– Для меня – мама моего ребенка.

– А после нее?

– Мне всегда нравилась . Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно.

Может, еще Джей Ло [Дженнифер Лопес] лет 25 назад, – сказал нападающий кипрского .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ