Кокорин о критике Заремы: «Может, в Монако мы чем-то ее обидели – не позвали куда-то или не поздоровались?»
Александр Кокорин ответил на критику Заремы Салиховой.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в октября заявила: «Не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов».
– Тебя удивляют такие слова?
– Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело.
В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно. Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила.
Может, она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели – не позвали куда-то или не поздоровались? Потому что явно была какая-то обида.
Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть, – сказал форвард кипрского «Ариса».
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