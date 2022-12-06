Кокорин о критике Заремы: «Может, в Монако мы чем-то ее обидели – не позвали куда-то или не поздоровались?»

ответил на критику .

Супруга бывшего владельца Леонида Федуна в октября заявила: «Не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов».

– Тебя удивляют такие слова?

– Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело.

В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно. Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила.

Может, она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели – не позвали куда-то или не поздоровались? Потому что явно была какая-то обида.

Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть, – сказал форвард кипрского .

«Зарема писала, что Кокорин в «Спартаке» – это клево, а Урунова хотел лично Федун». Большое интервью Шамиля Газизова

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