«Ювентусу» грозит понижение в классе из-за финансовых нарушений.

Такое мнение озвучил спортивный юрист Маттиа Грассани.

Ранее руководители «Юве» ушли в отставку. , Павлу Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Им грозят тюрьма или штрафы, готовы ордера на арест.

«Виды преступлений – будь то нарушение правил фондового рынка или корпоративных и спортивных правил – охватывают целый ряд противоправных действий, не имеющих прецедентов.

«Ювентус» рискует не только получить штраф или наказание в виде снятия очков. То, что вырисовывается, по закону может привести к вылету.

Разбирательство обязательно будет завершено в течение сезона-2022/23, поскольку у спортивного правосудия есть ограничение по времени, в отличие от уголовного или гражданского.

Многое говорит о более серьезной ситуации, чем та ситуация с Кальчополи. Одно дело связаться с арбитром, назначаемым лицом, главной судейского корпуса, но совсем другое дело – подделывать счета компании», – сказал эксперт в области спортивного права в интервью Radio Anch’io Sport.

Туринский клуб играл во втором итальянском дивизионе в сезоне-2006/07 после коррупционного скандала, получившего название Кальчополи.

Аньелли ушел из «Ювентуса» – видимо, из-за подозрений в ложной отчетности. Андреа руководил клубом 12 лет и оставил огромное наследие

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