Игроки «Юве» в 2020-м отказались от зарплаты за месяц, но клуб объявил об отказе от 4-месячной зарплаты. Кьеллини убеждал одноклубников не рассказывать об этом

тайно выплачивал зарплату игрокам, хотя официально объявлял о ее сокращении.

Ранее совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета. Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

La Gazzetta dello Sport опубликовала подробности показаний, которые игроки «Ювентуса» дали прокуратуре Турина в ходе расследования. Практически все футболисты подтвердили, что клуб во время пандемии коронавируса в 2020-м году попросил их отказаться от зарплаты за 1 месяц, а также согласится на отсрочку зарплаты за 3 месяца до следующего сезона – с гарантией выплаты даже тем игрокам, кто ушел бы из клуба к этому моменту.

, сейчас выступающий за «Рому», сообщил следователям, что игроки согласились на это, однако «Ювентус» позже выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что игроки полностью отказались от зарплаты за 4 месяца.

«Вначале нам было предложено отказаться от четырехмесячной зарплаты, но мы не согласились. После вышел пресс-релиз, и многие подумали, что мы отказались от четырехмесячной зарплаты. Но у нас уже было соглашение об отсрочке зарплаты за 3 месяца, в чем мы были уверены», – сказал Дибала.

Защитник Мерих Демирал рассказал, что клуб вел переговоры с игроками через , и .

О деталях соглашения с клубом о зарплате игроков уведомил Кьеллини, который был капитаном «Ювентуса» в тот период. Джорджо написал длинное сообщение в командном чате в WhatsApp, попросив не говорить об этом соглашении в интервью, поскольку в пресс-релизе было написано не то, о чем игроки договорились с клубом.

Кьеллини в прокуратуре отрицал, что «Ювентус» попросил его предупредить одноклубников. Однако Маттиа Де Шильо и Маттейс де Лигт предоставили следователям скриншоты сообщения Кьеллини.

Отмечается, что «Ювентус» также обсуждал с игроками индивидуальные условия зарплатного маневра в 2021 году. Например, Дибала пошел на соглашение в 2021-м, надеясь, что у него будет больше шансов на продление контракта, чего не произошло.

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