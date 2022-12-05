Оливье Жиру: «Играть с Мбаппе – просто счастье»

рассказал, что ему очень нравится играть рядом с .

«Я слегка разочарован тем, что не смог воплотить в голы один или два его навеса в начале игры. Очень хотелось забить.

Все отлично, он классно находит меня передачами. Играть с Мбаппе – просто счастье», – сказал нападающий сборной Франции в интервью beIN Sports после победы над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала .

Эта Франция – семья. На Евро игроки ругались прямо на поле, а теперь все дружат (даже Мбаппе и Жиру)

«Я боролся за выживание с рождения». В Жиру никто не верил: скамейка во второй лиге, свист фанатов Бензема на поле

Жиру установил рекорд по голам за сборную. Кажется, мы знаем, кто его побьет (и когда)

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ