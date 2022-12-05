Оливье Жиру: «Играть с Мбаппе – просто счастье»

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Оливье Жиру рассказал, что ему очень нравится играть рядом с Килианом Мбаппе.

«Я слегка разочарован тем, что не смог воплотить в голы один или два его навеса в начале игры. Очень хотелось забить.

Все отлично, он классно находит меня передачами. Играть с Мбаппе – просто счастье», – сказал нападающий сборной Франции в интервью beIN Sports после победы над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

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