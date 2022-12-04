Фердинанд о Мбаппе: «Я говорил, что Месси выдал лучшее выступление ЧМ-2022 вчера. Сегодня Килиан показал разрушительную игру»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил игру Килиана Мбаппе с Польшей.
Форвард сборной Франции отметился дублем в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
«Вчера я говорил о том, что Месси выдал лучшее выступление этого ЧМ. Сегодня Мбаппе показал взрывную, разрушительную игру.
Есть ощущение, что он играется со своими соперниками. Он очень хорош, быстр и резок, он чувствует, что может кого угодно обыграть. Он уверен в себе: «Никто не способен меня остановить», – отметил Фердинанд в эфире BBC.
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