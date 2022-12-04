Макрон предсказал, что Франция обыграет Польшу 3:1, а также голы Левандовского, Мбаппе и Жиру

Президент Франции Эммануэль Макрон угадал точный счет матча с Польшей на .

Французы выиграли 3:1 в 1/8 финала благодаря дублю и голу . За Польшу забил .

«Думаю, мы выиграем 3:1! Левандовски забьет один, как Мбаппе и, возможно, Жиру, который хочет войти в историю. Третий гол Франции может забить джокер», – говорил Макрон до матча в интервью Le Parisien.

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