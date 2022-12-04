Тренер Польши: «Месси, Роналду и Левандовски – лучшие, и Мбаппе займет их место на долгие годы. Возле него надо всегда держать двух игроков»

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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич назвал лучших футболистов мира.

«Месси, Роналду, Левандовски. Кто-то должен занять их место, и я думаю, что Мбаппе станет лучшим игроком на долгие годы.

Он причинил нам боль (Мбаппе забил Польше два гола в 1/8 финала ЧМ-2022 – прим. Sports.ru). Когда играешь против Франции, нужно постоянно держать возле него двух футболистов», – сказал Михневич.

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