Племянник Роналду: «Криштиану – лучший в истории. Нужно обожать его за то, что он сделал для сборной Португалии»
Племянник Криштиану Роналду считает его лучшим футболистом в истории.
«Криштиану Роналду – лучший игрок в истории. Мы должны обожать его за то, что он сделал для сборной Португалии.
За счет него и других игроков команды мы выиграем чемпионат мира», – сказал Диниш, сын сестры Роналду Кати Авейру.
6 декабря Португалия сыграет со сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии