Племянник Роналду: «Криштиану – лучший в истории. Нужно обожать его за то, что он сделал для сборной Португалии»

Племянник Криштиану Роналду считает его лучшим футболистом в истории.

«Криштиану Роналду – лучший игрок в истории. Мы должны обожать его за то, что он сделал для сборной .

За счет него и других игроков команды мы выиграем чемпионат мира», – сказал Диниш, сын сестры Роналду Кати Авейру.

6 декабря Португалия сыграет со сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира.

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