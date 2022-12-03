Аканджи о Роналду: «Он остается невероятной голевой машиной. Нельзя давать ему пространство в штрафной»
Мануэль Аканджи высказался об игре Криштиану Роналду.
Сборная Швейцарии сыграет с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2022. Матч состоится 6 декабря.
«Несмотря на то, что он стал старше, он остается невероятной машиной для забивания голов.
Нельзя давать ему пространство в штрафной. С ним нужно играть очень плотно», – сказал защитник «Манчестер Сити» и сборной Швейцарии.
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