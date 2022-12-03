Аканджи о Роналду: «Он остается невероятной голевой машиной. Нельзя давать ему пространство в штрафной»

высказался об игре .

сыграет с Португалией в 1/8 финала . Матч состоится 6 декабря.

«Несмотря на то, что он стал старше, он остается невероятной машиной для забивания голов.

Нельзя давать ему пространство в штрафной. С ним нужно играть очень плотно», – сказал защитник и сборной Швейцарии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ