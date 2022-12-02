Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться, у него нет полномочий для такого»

рассказал о перепалке с игроком сборной .

37-летнего португальца заменили на 65-й минуте матча. Уходя с поля, он вступил в словесную перепалку с игроком Кореи.

«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.

Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», – сказал после матча форвард сборной Португалии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ