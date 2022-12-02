Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться, у него нет полномочий для такого»
Криштиану Роналду рассказал о перепалке с игроком сборной Южной Кореи.
37-летнего португальца заменили на 65-й минуте матча. Уходя с поля, он вступил в словесную перепалку с игроком Кореи.
«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.
Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», – сказал после матча форвард сборной Португалии.
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