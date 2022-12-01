Сантуш о 1-м голе Уругваю: «Должен ли я просить, чтобы мяч записали на Роналду? Кого просить? Это гол для команды»

высказался о первом голе в ворота Уругвая.

Изначально мяч записали на , но затем его автором был признан .

– Стоит ли вам вмешаться, чтобы гол записали на Роналду?

– Я? Я должен просить, чтобы гол записали на Роналду? Кого я должен просить? Это был гол для команды. И это все, что важно, – сказал тренер сборной Португалии.

«Забил нимбом, видно же». Лучшие комменты о спорном голе Бруну/Роналду

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ