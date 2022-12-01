Сантуш о 1-м голе Уругваю: «Должен ли я просить, чтобы мяч записали на Роналду? Кого просить? Это гол для команды»
Фернанду Сантуш высказался о первом голе в ворота Уругвая.
Изначально мяч записали на Криштиану Роналду, но затем его автором был признан Бруну Фернандеш.
– Стоит ли вам вмешаться, чтобы гол записали на Роналду?
– Я? Я должен просить, чтобы гол записали на Роналду? Кого я должен просить? Это был гол для команды. И это все, что важно, – сказал тренер сборной Португалии.
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