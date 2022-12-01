Хави хочет подписать Гюндогана в «Барселону» на замену Бускетсу

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган интересен «Барселоне».

Каталонский клуб хочет подписать правого защитника, а также центрального хавбека на замену Серджи Бускетсу, который, как ожидается, покинет команду в конце сезона.

Заменить Бускетса Хави хочет Гюндоганом. Тренер «Барсы» считает, что Илкай адаптируется к позиции центрального полузащитника. Он попросил людей в «Ман Сити» рассказать, как футболист ведет себя вне поля.

Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола хочет продлить с Гюндоганом контракт на год, но если игрок захочет уйти – а похоже, что так оно и есть – его не будут удерживать. При этом зимой сделку не получится осуществить.

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