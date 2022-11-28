Гюндоган о Германии на ЧМ: «Политика закончилась. Несколько игроков злились на ФИФА, их разочаровал запрет повязки. Если ты что-то делаешь, то всей командой»

заявил, что Германия больше не планирует акций протеста на ЧМ-2022.

Перед игрой с Японией (1:2) футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против ФИФА, которая запретила капитанам команд ношение повязок One Love на матчах ЧМ-2022.

«Несколько наших игроков злились на ФИФА. Конечно, внутри команды планировались определенные вещи. Повязку [One Love] запретили прямо перед матчем, и это разочаровало и расстроило нескольких игроков. Они хотели показать что-то.

Мы в команде обсудили это и решили, что сделаем этот жест [закроем рты руками] в знак протеста против ФИФА. Если ты делаешь что-то, то всей командой.

Если честно, сейчас я думаю, что политика закончилась.

Сейчас мы здесь. Думаю, Катар очень гордится тем, что принимает чемпионат мира. Это первая мусульманская страна, которая получила право на турнир. Я из мусульманской семьи. Могу сказать, что все наше сообщество очень гордится этим.

Но сейчас мы концентрируемся только на футболе. Нужно насладиться моментом, отпраздновать это событие. Это самое важное», – сказал полузащитник сборной и после матча с Испанией (1:1) во 2-м туре группового этапа .

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