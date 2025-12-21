Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»
Канчельскис призвал российских игроков уезжать в Европу при первой возможности.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал российских футболистов уезжать в Европу при первой же предложении.
– Может ли успех Сафонова замотивировать молодых игроков пробовать себя в европейском футболе?
– При первом же предложении из Европы нашим футболистам надо собирать чемодан, садиться в самолет и улетать. В любой клуб. Я который год об этом говорю. И не нужно ждать предложения от «ПСЖ» или другого топ-клуба. Надо соглашаться на то, что есть и пробовать себя проявить.
Мы сейчас на 50 лет отстаем по уровню футбола от Европы. Если все наши игроки будут выступать только в РПЛ, ничего не изменится, – сказал Канчельскис.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42326 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
