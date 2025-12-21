Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»

Канчельскис призвал российских игроков уезжать в Европу при первой возможности.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал российских футболистов уезжать в Европу при первой же предложении.

– Может ли успех Сафонова замотивировать молодых игроков пробовать себя в европейском футболе?

– При первом же предложении из Европы нашим футболистам надо собирать чемодан, садиться в самолет и улетать. В любой клуб. Я который год об этом говорю. И не нужно ждать предложения от «ПСЖ » или другого топ-клуба. Надо соглашаться на то, что есть и пробовать себя проявить.

Мы сейчас на 50 лет отстаем по уровню футбола от Европы. Если все наши игроки будут выступать только в РПЛ , ничего не изменится, – сказал Канчельскис.