  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»
9

Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»

Канчельскис призвал российских игроков уезжать в Европу при первой возможности.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал российских футболистов уезжать в Европу при первой же предложении. 

Может ли успех Сафонова замотивировать молодых игроков пробовать себя в европейском футболе?

– При первом же предложении из Европы нашим футболистам надо собирать чемодан, садиться в самолет и улетать. В любой клуб. Я который год об этом говорю. И не нужно ждать предложения от «ПСЖ» или другого топ-клуба. Надо соглашаться на то, что есть и пробовать себя проявить.

Мы сейчас на 50 лет отстаем по уровню футбола от Европы. Если все наши игроки будут выступать только в РПЛ, ничего не изменится, – сказал Канчельскис.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42326 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Канчельскис
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Канчельскис: «Почему бы не вручить госнаграду играющим в Европе российским футболистам за то, что они там прославляют нашу страну?»
вчера, 13:32
Канчельскис о Сафонове: «С удовольствием хотел бы увидеть его в «МЮ». Дай бог, чтобы у него появился шанс. Матвей – номер два после Акинфеева»
18 декабря, 20:13
Канчельскис про британский паспорт: «Могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Разговоры о запрете двойного гражданства не слишком интересны»
18 декабря, 10:42
Главные новости
Аморим про 1:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» сегодня был лучше. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит. Мы заслуживали намного большего»
12 минут назад
Кубок Африки. Марокко и Коморы играют в матче открытия
22 минуты назадLive
Флик про удаление Вейги: «Очевидная красная. На Ямаля охотятся, и ему надо с этим справляться»
27 минут назад
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 17-го тура. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» и «Ливерпуль» – на 10, «МЮ» – на 13
33 минуты назад
«МЮ» выиграл 2 из 8 последних матчей и на 13 очков отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала»
40 минут назад
«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд впервые с 1914 года. Дальше – выезды к «Челси» и «Арсеналу»
49 минут назад
У «МЮ» при Амориме 14 побед и 19 поражений в 44 матчах АПЛ
55 минут назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»
55 минут назад
«Астон Вилла» обыграла «МЮ» – 2:1. Роджерс сделал дубль, Кунья тоже забил
55 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Почему бы «Астон Вилле» не побороться за титул АПЛ?» Саттон после победы команды Эмери над «МЮ»
3 минуты назад
Роджерс с дублем и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Астон Вилла» – «МЮ», у Куньи – 8.3, у Бруну – 6.7, у Йоро – 6.4, у Шешко – 6.2
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
23 минуты назад
Мор о главном событии российского футбола в 2025-м: «Четыре пенальти, отбитые Сафоновым – и не только за год, а за последние пять лет. Весь мир следил, Матвей у всех на устах»
32 минуты назад
«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге – 9 очков
45 минут назад
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
51 минуту назад
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» на выезде – 4:0! Станишич, Олисе, Диас и Кейн забили
57 минут назад
Пономарев о Дивееве: «В Европе ему делать нечего, будет проигрывать все единоборства. Скорости нет, внизу плохо отбирает мячи. Вот Чалов дернулся – и уже в аренду сдают, это позор какой-то»
сегодня, 18:14
Гусев о «Золотом мяче»: «Обидная премия для защитников и особенно вратарей – там правят нападающие. Хорошо, что есть отдельная премия имени Яшина»
сегодня, 18:08
У Куньи 2+1 в трех последних матчах за «МЮ». До этого было 1+1 в 12 играх
сегодня, 17:55