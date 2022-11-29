Хофманн о Германии: «Мы много говорили о политике, но в какой-то момент сказали: нужно сосредоточиться на нашей работе»
Йонас Хофманн высказался о значении политики для игроков сборной Германии на ЧМ-2022.
«Мы много говорили о политике, но в какой-то момент сказали: нужно сосредоточиться на нашей работе.
Вот почему мы здесь. Мы тщательно все проработали и исправили то, что работало не так хорошо», – сказал хавбек немецкой сборной и «Боруссии» Менхенгладбах.
Сообщалось, что на фоне политической акции в сборной Германии возникли разногласия, которые привели к напряженности внутри команды и формированию группировок.
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