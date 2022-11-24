Ули Хенесс: «Чемпионат мира в нынешнем виде не будет успешным и повредит футболу»

раскритиковал ЧМ-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира в его нынешнем виде определенно не будет успешным. Это уже ясно, и это определенно повредит футболу в целом.

Если посмотреть на рейтинги, на энтузиазм людей по поводу этого чемпионата мира, ущерб уже виден», – заявил почетный президент «Баварии».

По мнению Хенесса, бойкот или досрочный отъезд с турнира – это неправильный путь, несмотря на постоянную критику Катара.

«В течение многих лет было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации и воспользоваться соответствующими полномочиями.

Я думаю, что европейские федерации не осознали, какой силой они обладают на самом деле», – добавил Хенесс в интервью RTL Direkt.

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Игроки Германии закрыли рты руками на фото перед игрой с Японией. Ранее ФИФА запретила повязку One Love