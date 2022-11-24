Ули Хенесс: «Чемпионат мира в нынешнем виде не будет успешным и повредит футболу»
Ули Хенесс раскритиковал ЧМ-2022 в Катаре.
«Чемпионат мира в его нынешнем виде определенно не будет успешным. Это уже ясно, и это определенно повредит футболу в целом.
Если посмотреть на рейтинги, на энтузиазм людей по поводу этого чемпионата мира, ущерб уже виден», – заявил почетный президент «Баварии».
По мнению Хенесса, бойкот или досрочный отъезд с турнира – это неправильный путь, несмотря на постоянную критику Катара.
«В течение многих лет было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации и воспользоваться соответствующими полномочиями.
Я думаю, что европейские федерации не осознали, какой силой они обладают на самом деле», – добавил Хенесс в интервью RTL Direkt.
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