Фанаты принесли фото Озила и закрыли рты на матче Испания – Германия. Это напоминание о расизме в DFB в ответ на акцию One Love
Фанаты отреагировали на решение немецких игроков закрыть рты перед матчем с Японией.
Футболисты таким образом протестовали против запрета носить повязки One Love, наложенного ФИФА.
Как передает Al Jazeera, группа болельщиков принесла на матч Германии с Испанией (1:1) на ЧМ-2022 фотографии Месута Озила и прикрыла рты аналогичным жестом. Так она напомнила об отношении в Германии к хавбеку, отказавшемуся от игры за сборную на фоне расизма и упреков за ранний вылет с ЧМ-2018.
«Я немец, когда мы выигрываем, и иммигрант, когда проигрываем», – подчеркивал Озил, критикуя Немецкий футбольный союз, болельщиков и прессу за отношение к гражданам с турецкими корнями.
Месут провел за сборную Германии 92 матча и забил 23 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: REUTERS/John Sibley
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