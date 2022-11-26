«Неймар так валится на землю, надоело читать о его нырках. Надо сосредоточиться на футболе, а не на актерстве». Маттеус о бразильце

раскритиковал стиль игры Неймара.

«Очень жаль, что Неймар получил травму. Но скажу одно: мне не нравится, что он так часто валится на землю. В этом нет необходимости.

Ему стоит больше сосредоточиться на игре в футбол и меньше на этом. Неймар больше помогает своей команде, если не тратит так много времени на актерство.

Он великий игрок, но все остальное – это шоу, которое мне не нравится. Мне нравится смотреть, как он играет, не кувыркаясь. Он никому не помогает, даже себе.

Его талант – это игра, а не актерство. Я бы посоветовал ему больше так не делать. Надеюсь, он восстановится после травмы и будет больше играть на этом чемпионате мира. Но мне надоело читать заголовки о его нырках», – сказал бывший игрок сборной Германии в интервью Marca.

Все бьют Неймара: 9 фолов от сербов и травма – продолжение рекорда