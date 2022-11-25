Неймар о травме: «Я вернусь. Сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране»

Неймар прокомментировал свою травму.

Ожидается, что форвард сборной пропустит матчи 2-го и 3-го тура из-за повреждения голеностопа.

«Гордость и любовь, которые я испытываю, надевая эту футболку, необъяснимы. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия.

Ничто в моей жизни не давалось легко, мне всегда приходилось бежать за своими мечтами и целями. Никогда не желал никому зла, а помогал нуждающимся. Сегодняшний день стал одним из самых сложных моментов в моей карьере. И снова на чемпионате мира.

У меня травма, да, это раздражает, это чертовски больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, товарищам по команде и себе.

Ждать, пока враг расправится со мной? Никогда! Я сын Божий, моя вера не иссякнет», – написал в соцсетях.