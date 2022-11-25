Врач Бразилии о травмах Неймара и Данило: «Они пропустят следующий матч. Наша цель – чтобы они восстановились по ходу ЧМ-2022»

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Врач сборной Бразилии рассказал о состоянии Неймара и Данило.

Оба игрока травмировались во втором тайме матча против Сербии (2:0). Данило получил растяжение левого голеностопа, у Неймара проблемы с правым голеностопном. По данным Globo Esporte, Данило и Неймар пропустят два оставшихся матча группового этапа ЧМ.

«Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа.

Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и принимать на ее основе наилучшие решения.

Мы уже можем сказать, что оба игрока не примут участия в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель – постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире», – сказал Родриго Ласмар, врач бразильской команды.

Бразилии на групповой стадии предстоят матчи против Швейцарии и Камеруна.

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