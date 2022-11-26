В сборной Бразилии считают, что игроки Сербии пытались травмировать Неймара специально (Marca)

В сборной считают, что пыталась нанести травму Неймару.

По данным Marca, в бразильской сборной считают, что сербские игроки специально пытались травмировать Неймара во время игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Кроме того, в сборной Бразилии опасались, что сербы попытаются нанести травму и .

В сборной Бразилии ожидали, что так будет. Члены тренерского штаба сборной Бразилии сообщили Marca, что их не беспокоит такое количество фолов на игроках их команды. «Мы знаем, что соперники будут нацелены на них, и мы должны с этим справляться», – сказали они.

В стартовом матче между сборными Бразилии и Сербии (2:0) на сфолили 9 раз, и он получил травму. Ожидается, что он восстановится к игре 1/8 финала чемпионата мира.

Все бьют Неймара: 9 фолов от сербов и травма – продолжение рекорда