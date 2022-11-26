«В Аргентине к Месси относятся как к богу, в Португалии к Роналду – как к королю. В Бразилии ждут, когда Неймару сломают ногу. Эта страна не заслужила его». Репост в сторис Рафиньи
Рафинья Диас считает, что Неймара недостаточно ценят в Бразилии.
Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии репостнул в сторис публикацию фан-аккаунта fiqueiputomesmo_ в инстаграме со словами: «Фанаты сборной Аргентины относятся к Месси как к богу, фанаты сборной Португалии относятся к Криштиану Роналду как к королю. Фанаты сборной Бразилии ждут, когда Неймару сломают ногу. Как же грустно.
Главная ошибка всей карьеры Неймара – родиться в Бразилии. Эта страна не заслуживает его талант и его футбол».
В стартовом матче ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии (2:0) на Неймаре сфолили 9 раз, и он получил травму. Ожидается, что он восстановится к игре 1/8 финала чемпионата мира.
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