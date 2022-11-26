«В Аргентине к Месси относятся как к богу, в Португалии к Роналду – как к королю. В Бразилии ждут, когда Неймару сломают ногу. Эта страна не заслужила его». Репост в сторис Рафиньи

Рафинья Диас считает, что недостаточно ценят в Бразилии.

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии репостнул в сторис публикацию фан-аккаунта fiqueiputomesmo_ в инстаграме со словами: «Фанаты сборной относятся к Месси как к богу, фанаты сборной Португалии относятся к как к королю. Фанаты сборной ждут, когда Неймару сломают ногу. Как же грустно.

Главная ошибка всей карьеры Неймара – родиться в Бразилии. Эта страна не заслуживает его талант и его футбол».

В стартовом матче между сборными Бразилии и Сербии (2:0) на Неймаре сфолили 9 раз, и он получил травму. Ожидается, что он восстановится к игре 1/8 финала чемпионата мира.

Все бьют Неймара: 9 фолов от сербов и травма – продолжение рекорда