Джон Терри: «Неймар не на уровне Роналду и Месси»

считает, что Неймар не на одном уровне с и .

«Мы уже говорили о Роналду и Месси, для меня они [на вершине]. Думаю, есть три-четыре игрока ниже, попадает в эту категорию... Неймар, Мбаппе.

У Мбаппе еще есть потенциал, чтобы выйти на этот уровень. Посмотрим, получится у него или нет.

Неймар, не поймите меня неправильно, он игрок мирового класса, но я не думаю, что он находится на уровне Роналду и Месси», – сказал бывший защитник сборной Англии.