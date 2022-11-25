Джон Терри: «Неймар не на уровне Роналду и Месси»

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Джон Терри считает, что Неймар не на одном уровне с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Мы уже говорили о Роналду и Месси, для меня они [на вершине]. Думаю, есть три-четыре игрока ниже, Неймар попадает в эту категорию... Неймар, Мбаппе.

У Мбаппе еще есть потенциал, чтобы выйти на этот уровень. Посмотрим, получится у него или нет.

Неймар, не поймите меня неправильно, он игрок мирового класса, но я не думаю, что он находится на уровне Роналду и Месси», – сказал бывший защитник сборной Англии.

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