Форвард сборной Англии Харри Кейн недоволен запретом носить повязку One Love.

Капитану пришлось надеть повязку с надписью «Нет дискриминации» на игру с (6:2).

«Да, мы разочарованы. Я говорил, что мы хотим надеть [повязку One Love]. Но сегодня я был лишен возможности решать. Я приехал на стадион с этой повязкой, а мне сказали надеть другую.

Слушайте, мы, игроки, не можем это контролировать. Уверен, и Футбольная ассоциация Англии продолжат обсуждать этот вопрос. Но главное – мы сегодня были сосредоточены на игре и добились отличного результата.

В течение последних пяти лет вы видели, что мы не раз защищали свою позицию – и мы продолжим это делать. Сегодня мы преклонили колено, но порой подобные решения принимать не нам.

Я не хочу говорить такие слова, которые попадут в заголовки. Я разочарован, что не смог надеть повязку, и на этом все», – отметил игрок .

Кин осудил Кейна и Бэйла за отказ от повязок One Love: «Получите карточку – но сделайте заявление. Допущена огромная ошибка»