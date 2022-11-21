FIFPro о повязках One Love: «Угроза санкций – это неправильно. Игроки вправе поддерживать права человека на поле и вне его»

Международный профсоюз футболистов FIFPro выступил с заявлением о повязках One Love.

Ранее несколько сборных планировали использовать эту повязку в матчах в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе, но отказались от этой идеи. ФИФА не одобрила акцию, заявив, что капитаны команд, надевшие повязку, могут начать матч с желтой карточкой.

«FIFPro признает заявления FIFA и футбольных ассоциаций Бельгии, , , , Нидерландов, и Уэльса относительно ношения игроками повязок One Love.

Мы принципиально не согласны с тем, что капитаны столкнутся с санкциями, влияющими на их участие в чемпионате мира, из-за коллективных действий, которые были предприняты командами, федерациями и их руководством. Надев повязки, капитаны стали бы проводниками коллективных действий. Перекладывать угрозу санкций на них неправильно.

Мы признаем, что существует регламент чемпионата мира по футболу ФИФА по экипировке, который ранее был утвержден ассоциациями участников и предписывает использование определенных капитанских повязок. Тем не менее разочаровывающий конец этой совместной акции в поддержку равенства и инклюзивности не может служить препятствием для выражения игроками своих взглядов.

Игроки должны иметь право выражать свою поддержку прав человека на поле и вне его – и мы поддержим любого из них, кто будет использовать для этого свои собственные площадки. Мы считаем, что радужный флаг – это не политическое заявление, а поддержка равенства и, следовательно, всеобщего права человека.

В очередной раз футбольные правила, призванные регулировать соревнования, напрямую затрагивают права игроков, и все же они были приняты без их участия и согласия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы игроки были вовлечены в каждое решение, которое влияет на их работу и карьеру», – говорится в заявлении FIFPro.

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