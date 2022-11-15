Льорис о радужной капитанской повязке на ЧМ-2022: «Когда Франция принимает иностранцев, мы хотим, чтобы нашу культуру уважали. В Катаре я поступлю так же»

рассказал о том, будет ли он носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.

В рамках инициативы , начатой во время сентябрьского перерыва на матчи сборных, капитаны некоторых европейских команд носили разноцветные повязки «One Love», направленные против всех форм дискриминации.

Ранее президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре говорил, что не хочет, чтобы капитан сборной носил радужную повязку в Катаре.

«В первую очередь, прежде чем что-то делать, нам нужно согласие ФИФА и . Конечно, у меня есть свое личное мнение, и оно в некоторой степени совпадает с мнением президента.

Во Франции, когда мы принимаем иностранцев, мы часто хотим, чтобы они играли по нашим правилам и уважали нашу культуру – и я сделаю то же самое, когда поеду в Катар. Независимо от того, согласен я или нет с их идеями, я должен проявлять уважение по отношению к ним», – сказал вратарь .

ФИФА может не разрешить капитанам носить повязку против дискриминации OneLove на ЧМ-2022. Англичане готовы рискнуть даже в случае штрафа