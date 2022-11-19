Винисиус о Неймаре: «Играть с ним – мечта, наше поколение выросло, боготворя его»

рассказал, как Неймар помогает новому поколению.

через многое прошел в молодости, ему приходилось играть в юном возрасте и под большим давлением. Так что он тот, кто сегодня заботится о том, чтобы новому поколению было легче.

[Играть с ним] – это мечта, потому что мы выросли, боготворя его. То, что он делает как лидер, очень важно. Он знает, помогая нам, что мы тоже можем помочь ему провести отличный чемпионат мира.

И это хорошо для нас. Это хорошо для бразильского народа, который хочет, чтобы мы победили», – сказал вингер и сборной .