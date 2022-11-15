Родриго о Неймаре: «Знаем, что он лучший футболист сборной Бразилии. Если Ней сыграет как надо, то принесет много пользы»

считает, что явяется лучшим футболистом сборной Бразилии.

– Многие называют сборную Аргентины фаворитом турнира.

– Это сильный соперник. Но я не вижу ни одного фаворита. Многое может произойти.

Это чемпионат мира, это сложный турнир. Выиграв Кубок Америки, аргентинская команда показала, что она очень опасна.

– Нужно ли сборной Бразилии строить игру вокруг Неймара?

– Не только. Хотя мы знаем, что это наш лучший футболист.

Мы должны сделать все, что ему было комфортно на поле. Если Ней сыграет как надо, то принесет много пользы и поможет нам, – сказал полузащитник сборной Бразилии и «Реала».