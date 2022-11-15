Родриго о Неймаре: «Знаем, что он лучший футболист сборной Бразилии. Если Ней сыграет как надо, то принесет много пользы»
Родриго Гоэс считает, что Неймар явяется лучшим футболистом сборной Бразилии.
– Многие называют сборную Аргентины фаворитом турнира.
– Это сильный соперник. Но я не вижу ни одного фаворита. Многое может произойти.
Это чемпионат мира, это сложный турнир. Выиграв Кубок Америки, аргентинская команда показала, что она очень опасна.
– Нужно ли сборной Бразилии строить игру вокруг Неймара?
– Не только. Хотя мы знаем, что это наш лучший футболист.
Мы должны сделать все, что ему было комфортно на поле. Если Ней сыграет как надо, то принесет много пользы и поможет нам, – сказал полузащитник сборной Бразилии и «Реала».
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