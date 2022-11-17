Беллингем – самый дорогой участник ЧМ-2022 по версии CIES – 202 млн евро. Диаш стоит больше всех в Португалии, Лаутаро – в Аргентине
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем назван самым дорогим участником ЧМ-2022.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), трансферная стоимость хавбека дортмундской «Боруссии» составляет 202 миллиона евро.
В рейтинг включены только самые дорогие футболисты каждой из команд, участвующих в турнире в Катаре.
В первую десятку входят:
1. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд») – 202 млн евро;
2. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») – 201 млн евро;
3. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 185 млн евро;
4. Педри (Испания, «Барселона») – 158 млн евро;
5. Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») – 151 млн евро;
6. Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид») – 123 млн евро;
7. Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити») – 118 млн евро;
8-9. Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг») – 110 млн евро;
8-9. Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона») – 110 млн евро;
10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер») – 99 млн евро.
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