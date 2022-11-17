Беллингем – самый дорогой участник ЧМ-2022 по версии CIES – 202 млн евро. Диаш стоит больше всех в Португалии, Лаутаро – в Аргентине

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем назван самым дорогим участником .

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований (CIES), трансферная стоимость хавбека дортмундской «Боруссии» составляет 202 миллиона евро.

В рейтинг включены только самые дорогие футболисты каждой из команд, участвующих в турнире в Катаре.

В первую десятку входят:

1. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд») – 202 млн евро;

2. Винисиус Жуниор (Бразилия, ) – 201 млн евро;

3. (Франция, «ПСЖ») – 185 млн евро;

4. Педри ( , «Барселона») – 158 млн евро;

5. Джамал Мусиала (Германия, ) – 151 млн евро;

6. Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид») – 123 млн евро;

7. Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити») – 118 млн евро;

8-9. Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг») – 110 млн евро;

8-9. Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона») – 110 млн евро;

10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер») – 99 млн евро.