Сергей Ташуев: «Дзюба он и в Африке Дзюба, он все еще может давать результат. Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир»

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Сергей Ташуев высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Ахмат»

– Тут Артем Дзюба недавно освободился. Может, его в «Ахмат»?

– Дзюба он и в Африке Дзюба. Он все еще может давать результат, если его правильно подготовить.

Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир. Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали, – сказал главный тренер «Ахмата». 

Напомним, 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.

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