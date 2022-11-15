Сергей Ташуев: «Чистяков и его агент должны благодарить Медведева – сумасшедшая реклама. Дмитрий теряется при прессинге – это чисто тактика»

высказался о ситуации вокруг защитника .

– После недавнего поражения от «Ахмата» гендиректор «Зенита» Медведев сильно приложил Чистякова за грубую голевую ошибку. Еще и ваш клуб упомянул. Как восприняли?

– Когда я прочитал эти слова, подумал, что это какая-то сатира или юмор. Иначе я просто не понимаю, как можно было додуматься до такого и в чем-то обвинять парня.

Перед матчем мы разбирали каждого игрока «Зенита». По Чистякову был сделан вывод – он теряется и может ошибиться, когда его начинают прессинговать.

Мы попробовали на этом сыграть – получилось. Правда, изначально мы думали, что вместо Чистякова будет Родригао, но у бразильца тоже есть похожие слабые места.

В моменте с голом Ловрен дал Чистякову слабый пас – мяч практически остановился. На это вовремя среагировал Конате. Все было по плану, а не спонтанно. Это чисто тактика.

Не понимаю, причем здесь Чистяков. Ну, ошибся парень, бывает. Сафонов в Воронеже тоже привез гол, отдав пас сопернику, но это же не значит, что он вел переговоры с «Факелом» (смеется).

– Показалось, что Чистяков в тот моменте, вместо того, чтобы идти на мяч, просто стоял на месте.

– Повторюсь: пас был слабым, и в какой-то момент скорость мяча практически погасла. Может, из-за поля. Тогда Конате и сориентировался. У меня вообще есть еще одно мнение по всей этой ситуации.

– Так.

– Чистяков и его агент должны благодарить Медведева.

– За что?

– Всего за три дня вокруг Дмитрия создался сильный ажиотаж: все начали говорить про то, какой он сильный футболист и поддерживать его.

Сейчас как раз открывается трансферное окно – для Чистякова это сумасшедшая реклама. Ему наоборот надо сказать спасибо Медведеву, а не обижаться (смеется).

– «Ахмат» в итоге интересуется Чистяковым или нет?

– У нас даже мыслей об этом трансфере нет. У нас идет селекционная работа, и есть список защитников, которых мы хотим, но Чистякова в нем нет, – сказал главный тренер .