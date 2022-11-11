Ташуев о 2:3 с «Пари НН»: «Не ожидал такой субтильности от «Ахмата». После 2:1 с «Зенитом» надо было делать ротацию»

Главный тренер подвел итоги матча с «Пари НН» (2:3).

«Нужен анализ, я не ожидал, что мы будем настолько субтильные, особенно в первом тайме. Посмотрел повтор гола – 16 метров, на подборе никого нет, хотя группа игроков достаточно большая.

Мне кажется, надо было после (2:1) делать некоторую ротацию. В недельном цикле подготовки к матчу я чувствовал не то что самоуспокоенность – много эмоций ушло. Выездной матч, «Зенит», много сил и эмоций отдали. До конца не понимаю. Когда сделали замены, игра стала более агрессивной, ребята были более голодные. До этого группа игроков играла по инерции. Но это анализ после матча.

Могли сравнять, немного не повезло, но везет тому, кто везет. больше хотел победить сегодня. Мы тоже провели работу до матча: индивидуальная работа, беседы.

Все это сослагательное наклонение. Был шанс сыграть вничью. Возможно, не хватало эмоций. Нас немного подкосил второй гол ментально и морально, это несчастный случай, но после него приходили в себя», – сказал Ташуев.