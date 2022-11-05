Ташуев про 2:1 с «Зенитом»: «Все закономерно. «Ахмат» был более целеустремленным»

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги матча с «Зенитом» (2:1) в Мир РПЛ.

«Сложный матч. Ясно, что «Зенит» имеет великолепный подбор футболистов.

Хорошо выполнили план на игру в первом тайме. Высоко прессинговали, владели мячом, проводили много хороших атак, могли забивать третий мяч.

В перерыве попросил ребят, чтобы они все же нашли мяч. Ведь концовку первого тайма провели без мяча, это плохо. Мы не хотим так играть. Сыграли более качественно.

Мне кажется, все закономерно. Были более целеустремленными, чтобы выиграть игру. Слава богу, мы выиграли», – сказал Ташуев.

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