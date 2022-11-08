Орлов о критике Чистякова: «И к бразильцам есть вопросы. Но они бегают, отдают себя во много раз больше, чем российские игроки, вот в чем все дело. Встряска – это хорошо»

объяснил свои слова про защитника «Зенита» .

28-летний футболист совершил ряд ошибок, в том числе результативную в моменте со вторым голом «Ахмата», и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир , который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.

Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените». После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

– Я сказал то, что хотел. Он считает – может, даже не так он, как его окружение, – что он не получает достаточно игрового времени. И не он один, там есть еще игроки.

Когда игроки начинают публично говорить, что им чего-то не хватает в команде, – это что, вызов тренеру, вызов клубу? Но самое страшное другое. В этом матче он оказался для «Зенита» несостоятельным.

– Наши коллеги в погоне за эксклюзивом дали инсайд, что руководство «Зенита» рассматривает, что Чистяков намеренно плохо сыграл с .

– Я не могу этого сказать.

– Вы не об этом говорили?

– Нет? Я говорил, потому что он оказался в этой ситуации. Восьмая минута матча – уже 0:1. Он несобран был, допустил грубейшую ошибку. А Семак, который на пресс-конференции выступал против? Может, у них есть какая-то другая информация.

– Это же несвойственно Сергею Богдановичу.

– Значит, довели его до этого состояния, вывели.

– Чистяков?

– В частности и Чистяков. Он как тренер столько сил вкладывает, верит в них, ставит.

Я считаю, что для игрока такая встряска – это хорошо. Чтобы он понял, что играть за «Зенит» – это большая ответственность.

– А встряска в чем заключается? Внутри команды обсудить, чтобы никто не знал, – это одно...

– Встряска в том, что так нельзя играть, выходя на поле за основной состав. И это не только ему, а всем тем. Посмотрите, что происходит. В последнее время выходят со скамейки Сутормин, Бакаев, Ерохин...

– Адамов.

– Все. И не усиливают игру. А был момент, когда они усиливали игру. Значит, они снизили требования к себе в тренировочной работе.

Поэтому Семак так озадачен – надо что-то делать. Значит, политес и все прочее... Результат, профессионалы.

– А к бразильцам здесь вопросов не бывает?

– Да есть, конечно, и к бразильцам вопросы. Они могут ошибаться и все прочее. Но они бегают, отдают себя во много раз больше, чем российские игроки, вот в чем все дело-то, – сказал Орлов.

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава