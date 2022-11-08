Чистякова не переведут в «Зенит-2». Он поедет на матч с «Торпедо» вместе с основой

Защитника «Зенита» не переведут во вторую команду.

Как сообщает Bobsoccer.ru, футболист будет работать с основным составом. Чистякова не переведут в , он отправится на матч 17-го тура Мир РПЛ против вместе с основной командой.

Сегодня утром с заявлением должен выступить генеральный директор «Зенита» .

После грубой ошибки Чистякова в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:2) Медведев заявил, что игрок выведен из основного состава «Зенита». Появилась информация о том, что руководство сине-бело-голубых подозревает Дмитрия в умышленно плохой игре в этом матче.

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