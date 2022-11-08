Чистякова не переведут в «Зенит-2». Он поедет на матч с «Торпедо» вместе с основой

Теги Зенит премьер-лига Россия Торпедо Вторая лига Александр Медведев Зенит-2 Дмитрий Чистяков Футбол

Защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова не переведут во вторую команду.

Как сообщает Bobsoccer.ru, футболист будет работать с основным составом. Чистякова не переведут в «Зенит-2», он отправится на матч 17-го тура Мир РПЛ против «Торпедо» вместе с основной командой.

Сегодня утром с заявлением должен выступить генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

После грубой ошибки Чистякова в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:2) Медведев заявил, что игрок выведен из основного состава «Зенита». Появилась информация о том, что руководство сине-бело-голубых подозревает Дмитрия в умышленно плохой игре в этом матче.

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные